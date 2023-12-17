В Санкт-Петербурге задержали водителя, сбившего школьника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, подозреваемого в наезде на школьника, сообщила в личном Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Инцидент произошел 15 декабря на Колпинском шоссе.

По данным полиции, водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода, после чего скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Сейчас молодой человек находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Подозреваемый водитель вместе с попутчиком — оба уроженцы ближнего зарубежья — уже доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — указала Ирина Волк.

Ранее в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода. В момент ДТП в салоне находились 16 человек. Транспортное средство ехало по маршруту село Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

До этого в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района Свердловской области. По словам водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд.