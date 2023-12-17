В Москве пассажирский автобус врезался в столб Четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, в результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека.

Автобус врезался в столб на пересечении Веерной и Матвеевской улиц около 10:30 утра. Как уточняет MK.ru, транспорт следовал по маршруту № 329 от «Славянского бульвара» до станции метро «Тропарево».

На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве на внутренней стороне 21-го километра МКАД произошло массовое ДТП, движение было перекрыто. По имеющимся данным, в аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей.

Еще одно ДТП произошло на 251-м километре трассы М-7 «Волга» между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района в Удмуртии. При столкновении «Лады Весты» и микроавтобуса «Газель NEXT» пострадали семь человек, в том числе дети. Всего в микроавтобусе находилось 17 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Они ехали на соревнования. Всех пассажиров школьного автобуса отправили на медосмотр.