Водитель Leхus сбил двух девушек на пешеходном переходе в Москве

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Водитель автомобиля Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе на Большой Тульской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД. ДТП произошло в районе дома 11. Девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным Telegram-канала Mash, за рулем автомобиля был директор Балаковской атомной электростанции Валерий Бессонов.

Пострадавших девушек госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту инцидента проводится проверка.

По информации Telegram-канала SHOT, Lexus зарегистрирован на Бессонова-старшего. Канал отмечает, что его в машине не было, а зять ездит по доверенности.

В Сети появилось видео момента наезда автомобиля Hyundai на двух девочек в столице Дагестана. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй госпитализирован. На кадрах видно, как девочки перебегают дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и их сбивает автомобиль.

Накануне женщина за рулем BMW Х сбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В Омске водитель легковушки сбил двух дорожных рабочих и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ. В момент происшествия специалисты проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний мужчина.