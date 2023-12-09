Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области, сообщили в субботу в ГУМВД по региону. Там отметили, что авария произошла в Лискинском районе на 585 километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN, движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс.

До этого школьный автобус попал в ДТП на 82-м км автодороги Шкотово — Партизанск в Приморье. В салоне транспортного средства находились 21 подросток и один сопровождающий. Детей 2007–2009 годов рождения везли с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Отмечается, что подростки были пристегнуты ремнями безопасности.