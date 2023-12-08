Школьный автобус с детьми попал в аварию в Приморье

Фото: Прокуратура Приморского края

Школьный автобус попал в ДТП в Партизанске Приморского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В салоне транспортного средства находились 21 подросток и один сопровождающий, их осматривают врачи. Проводится проверка.

Авария случилась на 82-м км автодороги Шкотово — Партизанск. Детей 2007–2009 годов рождения везли с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Отмечается, что школьники были пристегнуты ремнями безопасности.

Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter, — объяснили в прокуратуре.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс.

Предполагается, что причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.