Три человека задержаны в Краснодарском крае из-за гибели людей в пожарах СК: в Красноярском крае три человека задержаны после гибели людей в масштабных пожарах

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Три человека задержаны после гибели людей в масштабных пожарах в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС, <...> начальник Рыбинского РЭС, <...> начальник района электрических сетей производственного отделения «Восточные электрические сети», — сообщили в СК.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. Как сообщает следствие, 7 мая в связи с резким ухудшением погоды и сильным ветром на территории 60 населённых пунктов произошёл пал травы, вызвавший серьёзные пожары. Причиной стало короткое замыкание злектропроводок и порывы ЛЭП.

По предварительным данным, огнём уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов, нежилые постройки и девять социальных объектов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять дополнительные решения для того, чтобы решить проблему с природными пожарами. По мнению российского лидера, нельзя допустить таких же катастроф, которые произошли в прошлом году. Во время совещания с участием глав регионов Путин сделал акцент на том, что нужно повысить эффективность превентивных мер в сфере противопожарной безопасности.