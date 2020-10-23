Транспортную компанию в Сургуте наказали за высаживание детей без масок

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани из-за осенних заболеваний и революционной ситуации в Киргизии почти половина автобусных маршрутов осталась без водителей и кондукторов, сообщает inkazan.ru . 20% персонала находится на больничном и более 25% иностранных работников не могут вернуться в город из-за внутреннего конфликта на родине.

Башкирия

Редакция Mkset опубликовала аудиозапись с одного из селекторных совещаний Минздрава Башкирии. Как пишет издание, запись передал в редакцию один из его участников. На нём, предположительно, замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова требует от главврачей ковидных госпиталей переводить большее количество пациентов на «долечивание» домой.

Нижегородская область

В Нижегородской области врач-терапевт дал разрешение на вождение молодому человеку с наркотической зависимостью, пишет newsnn.ru . Теперь в отношении медика возбудили уголовное дело о служебном подлоге.

Удмуртия

В Сарапуле местные жители пожаловались на ситуацию со сносом аварийных домов. Как отмечают журналисты udm-info.ru , после смерти двух подростков из-за обрушения барака, проводилась проверка. Однако в городе по-прежнему стоят почти развалившиеся здания.

Ростовская область

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева попросила удалить свою фотографию в откровенном корсете с сайта «Диссернет» . Как пишет rostovgazeta.ru , девушка ссылается на статью 152.1 Гражданского кодекса РФ. Эксперты, проверяющие диссертацию Новосельцевой, нашли в работе большую долю плагиата.

Приморье

Глава «Приморского завода» Николай Заварзин пообещал найти и наказать корреспондента vostokmedia.com . Подобную кару журналисту пообещали после просьбы прокомментировать нефтяной разлив на территории предприятия.

Омская область

Омичи жалуются на отсутствие антибиотиков в аптеках. Как пишет gorod55.ru , многие люди не могут заказать препараты даже через интернет. По словам некоторых горожан, фармацевты также могут специально убирать недорогие лекарства под прилавок, чтобы продать более дорогие.

Оренбургская область

В Орске рядом с детской площадкой выкинули трупы коз. Как пишет 56orb.ru , мертвые животные лежат в куче мусора, которую, судя по всему, не вывозили уже несколько дней. Местные жители боятся, что козы были чем-то больны, и теперь могут стать источником заражения для людей.

Карелия

pixabay.com

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 39 партий токсичной выпечки в карельских магазинах. Как сообщает karelinform.ru , в хлебобулочных изделиях содержались вредные для человеческого организма вещества. Общий объём изъятой выпечки составил 45 кг. Виновным предстоит выплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.

Тюменская область

В Тюмени подростки обстреляли из пистолета окна домов. Как сообщает nashgorod.ru , четыре школьника, которым на вид нет 18 лет, ночью открыли огонь по разным мишеням во дворе жилого комплекса. Их лица попали на камеры видеонаблюдения, которые подростки безуспешно пытались разбить.

Хабаровский край

Управление ветеринарии в Хабаровском крае предписало сдавать на исследование мясо диких кабанов. Как сообщает transsibinfo.com , в регионе продолжает бушевать африканская чума, в связи с чем специалисты проводят дезинфекцию. Теперь в пятикилометровой зоне в очагах, где была зафиксирована болезнь, запрещено выращивать свиней в течение года, а в восьмикилометровой зоне нельзя продавать мясо свиней или завозить животных из других территорий.

Ставропольский край

Замешанная в деле о взятке ставропольская компания продолжает получать выгодные многомиллионные госконтракты. Как пишет newstracker.ru , подрядчик ремонта детского сада и строительства школы подозревается во взятке заместителю мэра, пойманного с поличным. В 2020 году замешанная в уголовном деле фирма получила государственные заказы на общую сумму 469,3 миллиона рублей.

Челябинская область

Семейная пара в Челябинске инсценировала похищение семимесячного ребёнка, который скончался из-за болезни. Как пишет «Курс дела» , родители хотели избежать последствий, поэтому выбросили тело ребёнка в реку и придумали схему с похищением. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ХМАО

Сотрудников транспортных компаний в Сургуте наказали за высаживание детей без масок, сообщил мэр города Вадим Шувалов. По словам Шувалова, ему известно о трех подобных случаях. Мэр отметил, что такая практика неприемлема, а ребёнок в любом случае должен добраться до дома или школы, пишет muksun.fm .

Волгоградская область

Из-за нехватки учителей в школах Волгоградской области будут учить студенты. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , учащиеся вуза должны заменить не только заболевших педагогов, но и пожилых учителей, которые входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Действующие педагоги будут их консультировать в онлайн-режиме, помогать в разработке тем занятий и подаче материала.

Свердловская область

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 95 школьных классов. По данным на 22 октября, в Нижнем Тагиле на карантин по COVID-19 закрыто 62 класса в 25 школах города. По причине ОРВИ или гриппа на карантин отправлены 33 класса в 16 школах, пишет издание tagilcity.ru . Из-за выявленных случаев коронавируса закрыто 14 групп в 13 детских садах Нижнего Тагила.

Ленинградская область

Тарифы на капремонт в Петербурге могут вырасти на треть. Жилищному комитету нужно дополнительно 3,5 миллиарда рублей. Как сообщается на портале newia.ru , сейчас в проекте бюджета на эти цели не заложено средств. Если деньги не выделят, плату за капремонт повысят на три рубля с квадратного метра — сейчас она составляет от восьми до девяти рублей с метра.

Хакасия

Жительница Саяногорска через приставов добилась компенсации за сломанную ногу. По вине владельца торговой точки жительница Саяногорска получила травму. Суд признал вину владельца магазина. Как сообщает newkhakasiya.online , служба судебных приставов добилась выплаты компенсации пострадавшей от владельца магазина в размере 300 тысяч рублей.

Сибирь

В Новосибирске в бассейне утонула 46-летняя женщина. Как пишет atas.info , сибирячке стало плохо, когда она находилась в воде. Бригада скорой помощи не смогла реанимировать женщину. На место выехали следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Также задействована следственная группа полиции.