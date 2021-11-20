Татарстан введёт QR-коды первым из российских регионов

Татарстан первым из российских регионов вводит систему QR-кодов в общественном транспорте. Ограничения начнут действовать с 22 ноября, сообщает «Коммерсант».

Предъявлять цифровой документ надо будет в городском и муниципальном транспорте, включая казанское метро. Также QR-коды будут проверять при продаже билетов. Подойдут документы о перенесённом коронавирусе или медотводе.

По словам замглавы Минтранса региона Андрея Егорова, в случае отсутствия QR-кода пассажиру придётся покинуть транспорт. А с 16 ноября в регионе стартовал набор QR-контролёров.

Ранее посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.