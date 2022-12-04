ВСУ обстреляли «Донбасс Арену»

Фото: Николай Тришин/ТАСС

ВСУ обстреляли центр Донецка в районе футбольного стадиона «Донбасс Арена» и гостиницы «Виктория», сообщает ТАСС. Мэр города Алексей Кулемзин призвал жителей не выходить на улицу и не перемещаться по Донецку.

Издание отмечает, что ранее появились сообщения об обстреле центра города из украинских реактивных систем залпового огня «Град».

Кулемзин также опубликовал снимки последствий артиллерийской атаки.

Очевидцы сообщают о разрушениях на «Донбасс Арене» и улице Челюскинцев, — написал он в Telegram.

Кроме того, сообщалось об ударах по жилым кварталам в Ворошиловском районе Донецка. Как минимум три удара были зафиксированы в районе улиц Университетская и Щорса в центре города. О жертвах и пострадавших не известно.

27 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. В ведомстве насчитали как минимум шесть прилетов, есть попадание в крышу жилого дома. Информации о пострадавших не было.