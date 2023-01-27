Тамбовских студентов заподозрили в жестокой расправе над котом Тамбовская полиция возбудила уголовное дело в отношении студентов после жестокой расправы над котом

Четверых тамбовских студентов одного из местных колледжей заподозрили в жестокой расправе над 10-летним котом, говорится на официальном сайте УМВД РФ по региону. По данным ведомства, двум фигурантам уголовного дела 18 лет, остальным — по 17. Полицейские отметили, что граждане в тот момент были в состоянии алкогольного опьянения. В УМВД подчеркнули, что весь процесс издевательств над четвероногим молодые люди сняли на камеру и опубликовали с Сети.

23 января в социальных сетях появилось видео, на котором молодые парни жестоко расправляются с животным. Сотрудниками полиции было установлено, что в одной из квартир на улице Магистральной Тамбова двое 17-летних подростков при участии двоих 18-летних распивали спиртное. После распития спиртных напитков молодые люди начали жестоко обращаться с котом <...> Возбуждено уголовное дело по п. А., ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», совершенное группой лиц по предварительному сговору, — заявили в областном главке.

Силовики добавили, что 18-летний молодой человек, подозреваемый в совершении преступления, задержан и привлечен к ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков».

В колледже техники и технологии наземного транспорта им М.С. Солнцева, где, по данным СМИ, учатся фигуранты, заявили NEWS.ru, что в данный момент решается вопрос от отчислении студентов.