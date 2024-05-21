Сыновья не знали про геев: матери о деле с изнасилованием мальчика в Туве

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Матери подростков, подозреваемых в изнасиловании тувинского мальчика в селе Самагалтай, обвинили родительницу пострадавшего ребенка в распространении клеветы. Женщины уверены, что мать хочет заработать на истории мальчика, у которого после изнасилования начались энурез и недержание кала. Со своей версией происходящего они выступили на YouTube-канале блогера Алины Лушавиной «Голос свободы». NEWS.ru пересказывает историю с доводами обвиняемой стороны и контраргументами защитников.

Верят медосвидетельствованию

Согласно версии обвинения, трое старшеклассников пять раз изнасиловали 10-летнего ребенка в уличном туалете. Мать пострадавшего Айза в интервью блогеру Веронике Косаткиной рассказала, что подростки распивали алкоголь. Матери подозреваемых утверждают, что ничего такого не было.

«Айза на видео с блогером Косаткиной говорит, что они проводили день рождения, пьянствовали. Это все вранье», — говорит мать одного из подозреваемых.

Косаткина в ответ на эту реплику парирует, что в ходе разбирательства на телефонах подростков нашлись СМС от учителей с требованием не пить на морозе.

Также мать подозреваемого рассказывает, что пострадавший ребенок указал еще на двух сверстников, которые пострадали от насилия старшеклассников. Все трое, по ее словам, были освидетельствованы в региональной столице Кызыле, где у них не обнаружили повреждений, характерных для ректального изнасилования.

Напомним, что Айза была возмущена освидетельствованием в Кызыле. Она отметила, что ее сын прибыл на место с недержанием кала и докторам пришлось дать родителям средства гигиены, чтобы подготовить мальчика к осмотру. По словам Айзы, ребенок кричал во время осмотра, но доктор назвал ее сына «целкой».

Также, по словам Айзы, по возвращении в Самагалтай в местном медцентре отказались принять ее ребенка в связи с требованием следователя по фамилии Хомушко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цель — заработать на сыне

Мать подозреваемого считает, что Айза пытается заработать на истории своего сына. С помощью местной популярной певицы семья смогла собрать 2,1 млн рублей на лечение. Также матери попытались уличить Айзу в сборе средств через блогера Косаткину.

«Все это вранье. Она боится концовки, что может ее разоблачить. Поэтому она стала много писать, кричать, выкладывать видео, обращаться к блогерам. Ну, по психологии же понятно, что такие мифоманы так себя ведут. У нее цель одна — заработать на сыне. Чтобы собрать с народа денег», — говорит мать подозреваемого.

Косаткина ответила, что это нормально — кричать во всеуслышание, если дело против насильников сына пытаются замять. Также она отметила, что Айза не обращалась к ней с просьбой провести интервью.

«Айза не обращалась ко мне с просьбой снять видео. Меня завалили просьбами снять это видео зрители, и дальше я сама уже нашла ее в соцсетях. Она не просила оставлять карту — я спустя несколько часов после публикации попросила номер карты у Айзы, потому что было много вопросов в комментариях, как помочь», — рассказала блогер.

Без штанов на морозе сложно

Еще один аргумент матерей — их сыновья не знали, что такое однополые интимные связи (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а без штанов в январские морозы невозможно находиться на улице.

«Мой сын меня спрашивал: вообще такое возможно, что мальчик мальчика, мужчина мужчину? Он вообще про это не знал. И вообще как человек может при 40–50 градусах на улице находиться, спустив штаны», — говорит одна из матерей подозреваемых.

Косаткина настаивает, что подростки были осведомлены об однополых связях и даже смотрели со своих смартфонов соответствующие видео. Об этом, по ее словам, свидетельствуют расшифровки поисковых запросов на их мобильных, заданные в день преступления.

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