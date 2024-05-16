Задушил девочку шнурком от крестика: сибиряки устроили самосуд над убийцей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

5 мая в селе Сибирском Омской области было найдено тело 25-летнего местного жителя. Мужчине были нанесены множественные раны. Нападавшие даже не пытались спрятать труп. Он лежал рядом с домом, где жил погибший. По версии следователей, к расправе причастны ранее судимые односельчане жертвы. Мужчина недавно вышел из колонии, где отбывал срок за изнасилование и убийство шестилетней девочки. Что произошло в селе с населением менее тысячи человек — в материале NEWS.ru.

Что произошло в селе Сибирском

Вечером 5 мая в селе Сибирском Русско-Полянского района было найдено тело 25-летнего мужчины с ранами на теле и голове. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает omsk.aif.ru, двое местных жителей встретили на улице недавно освободившегося из колонии односельчанина, который находился в окружении родственников. Они начали угрожать молодому человеку, а вечером того же дня пришли к нему домой с кочергой и ломом.

Как полагают следователи, нападавшие избили мужчину и защищавшего его брата. В доме также присутствовал их отец, который вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, бывший заключенный уже скончался от травм, полученных на крыльце своего дома, рассказала omsk.aif.ru старший помощник руководителя управления СУ СК Рф по Омской области Лариса Болдинова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Парень, которого убили, месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки. Местные жители были против, чтобы он жил в деревне, где произошло преступление», — пояснила Болдинова.

Следователи полагают, что мотивом убийства стала личная неприязнь. Двое нападавших 42-летних мужчин были возмущены тем, что молодой человек вернулся в село, где живут родные погибшей девочки. Подозреваемые, которые ранее были судимы, задержаны. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

За какое преступление отбывал срок житель Сибирского

В 2014 году жителей Сибирского потрясли сообщения о зверской расправе над несовершеннолетней. Мать обнаружила пропажу дочери, когда та не пришла на ужин. До этого девочка играла на улице с соседскими детьми. Ребенка не нашли ни возле дома, ни у соседей. К поискам подключились жители небольшого села, которое состоит всего из семнадцати улиц. Ориентировки с приметами девочки разослали во все отделы полиции.

«Была одета в розовую водолазку, розовую безрукавку со вставками голубого цвета, белые штаны с красными лампасами, розовые шлепанцы, на голове вязаная белая панамка», говорилось в ориентировке.

В поисковой операции были задействованы более ста полицейских и местных жителей. Среди них была мать подростка, которого позже обвинили в убийстве. Его брат тогда обмолвился, что он увел девочку в лес. Следуя его указаниям, полицейские нашли тело ребенка. Девочка была раздета и лежала лицом вниз на муравейнике. Ее одежда находилась в пяти метрах от тела.

Полиция задержала подростка, которому на тот момент было 14 лет, по подозрению в убийстве и изнасиловании. Мать отказывалась верить в то, что мальчик мог совершить преступление. Он рос в полной семье. Родители уверяли полицейских, что их ребенок добрый и отзывчивый. По их словам, он страдал от заболевания сердца, но психически был полностью здоров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом односельчане высказали мнение на шоу «Говорим и показываем», что у подростка плохие отношения со сверстниками, он ведет себя агрессивно и в основном общается с теми, кто намного младше его.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Он рассказал, что задушил девочку шнурком от ее нательного крестика. По словам подростка, он пошел с ребенком на «пикник», во время которого девочка якобы подавилась «печенюшкой». Он сделал ей искусственное дыхание, после чего накрыл пиджачком и ушел, писал портал omsk.kp.ru.

Подростка признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса России: насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 132), и убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (ч. 2 ст. 105). Мальчика приговорили к 9,5 года воспитательной колонии.

Месяц назад он вышел из тюрьмы и сразу отправился в родное село.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Почему подросток пошел на убийство

Старший следователь Таврического межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области Евгений Овчаренко отмечал в ходе расследования, что подросток замкнулся в себе и не отвечал на вопрос, зачем он убил девочку. Следователи сошлись во мнении, что убийство было совершено из сексуальных побуждений.

Валентина Квинт, которая на тот момент занимала пост замглавы сельской администрации, предположила, что жестокость передалась подростку от отца. По ее словам, мужчина пил и не мог работать ни на одной работе, поэтому мать трудилась одна. Когда она ездила в Омск на заработки, трое детей оставались с отцом.

Подросток плохо учился, и мать и перевела его в коррекционную школу-интернат. «Когда следователи допрашивали подростка в первый раз, он признался, что сделал с нашей девочкой то же самое, что с ним в спецшколе», — рассказала услышанное от понятых тетя убитой.

После задержания подростка пресс-служба МВД указывала в своем пресс-релизе, что отец подростка ранее привлекался к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. Позднее «Комсомольская правда» в Омске писала, что эта информация не подтвердилась.

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