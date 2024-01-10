Рабочего на Кировском заводе в Санкт-Петербурге насмерть придавило металлической конструкцией, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел в первый день производственной практики у погибшего.
По данным канала, 36-летний сварщик вышел на первую смену в качестве практиканта. В ходе проведения работ в цехе № 86 на него рухнула металлическая конструкция. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, подробности инцидента не сообщаются.
Похожий случай в этот же день произошел на другом производстве в Северной столице. 56-летний слесарь находился рядом с неисправной центрифугой, в какой-то момент часть конструкции отлетела ему в голову, он погиб. Все случилось на предприятии на Цветочной улице.
Ранее в Петербурге рабочий стройки попал в больницу после падения в котлован. Сообщается, что мужчина был задействован на работах по строительству станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. Подробности о состоянии пострадавшего не сообщаются.
Также в Северной столице на одном из предприятий погиб мужчина, руку которого затянуло в транспортную ленту. Рабочий не смог освободиться, в результате чего ему раздавило грудную клетку.