Сварщика придавило насмерть в первый день работы на Кировском заводе Рабочий погиб после падения на него металлоконструкции на Кировском заводе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочего на Кировском заводе в Санкт-Петербурге насмерть придавило металлической конструкцией, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел в первый день производственной практики у погибшего.

По данным канала, 36-летний сварщик вышел на первую смену в качестве практиканта. В ходе проведения работ в цехе № 86 на него рухнула металлическая конструкция. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, подробности инцидента не сообщаются.

Похожий случай в этот же день произошел на другом производстве в Северной столице. 56-летний слесарь находился рядом с неисправной центрифугой, в какой-то момент часть конструкции отлетела ему в голову, он погиб. Все случилось на предприятии на Цветочной улице.

Ранее в Петербурге рабочий стройки попал в больницу после падения в котлован. Сообщается, что мужчина был задействован на работах по строительству станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. Подробности о состоянии пострадавшего не сообщаются.

Также в Северной столице на одном из предприятий погиб мужчина, руку которого затянуло в транспортную ленту. Рабочий не смог освободиться, в результате чего ему раздавило грудную клетку.