Рабочий упал в котлован во время строительства станции метро в Петербурге

Рабочего стройки увезли в больницу после падения в котлован в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По предварительной информации, мужчина участвовал в создании станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. «Метрострой Северной столицы» подтвердил, что пострадавший является одним из сотрудников.

Пострадавший работал на площадке, где идет строительство вестибюля. Предполагается, что станция станет одной из самых глубоких в городе. После падения мужчину отвезли в больницу на МРТ. Информация о его состоянии неизвестна.

Строительство станции «Горный институт» планируют завершить к следующему году. Она будет оформлена с отсылкой на архитектора Доменико Трезини.

Ранее в Москве сотрудник «Мосводоканала» потерял сознание и провалился в восьмиметровый котлован. Инцидент произошел на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе столицы. Сотрудник компании работал в 24-этажном здании. Мужчине стало плохо во время проведения работ в колодце. Пострадавший получил незначительные травмы, к приезду скорой помощи он уже пришел в себя.