Суд попросили арестовать певца Шарлота В Самаре следствие передало в суд ходатайство об аресте певца Шарлота

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

Кировский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении певца Эдуарда Шарлота, передает ТАСС. Отмечается, что судебное заседание состоится 2 декабря.

Поступило [ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в суде.

Как стало известно ранее, Шарлот является фигурантом сразу двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он отбывал 13 суток ареста в петербургском спецприемнике з амелкое хулиганство, но 30 ноября этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет.

Шарлот прославился после сожжения российского паспорта на камеру. Молодой человек вернулся в Россию из Армении 22 ноября и сразу же был задержан в аэропорту Пулково. В сентябре музыкант сообщал, что готов вернуться на родину, и признавался, что долгое время заблуждался в отношении политических решений властей в России. Как он пояснил после задержания, причиной тому стали оппозиционные YouTube-каналы. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет».

До этого СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии.