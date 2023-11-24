Стало известно, по каким статьям УК будут судить певца Шарлота На Шарлота завели дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

На певца Шарлота возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих», сообщает Екатерина Мизулина. Пока певец отбывает 13 суток ареста в петербургском спецприемнике.

В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела: два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих», — написала Мизулина.

Также Мизулина пожелала Шарлоту «доброй дороги» из Санкт-Петербурга в Самару, где родился певец. Молодой человек вернулся в Россию из Армении 22 ноября и сразу же был задержан в аэропорту Пулково. В сентябре музыкант сообщал, что готов вернуться на родину, и признавался, что долгое время заблуждался в отношении политических решений властей в России. Как он пояснил после задержания, причиной тому стали оппозиционные YouTube-каналы.

Ранее СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере за получение военного билета. Предполагается, что медицинская комиссия самарского военкомата нашла у Шарлота продольное плоскостопие третьей степени. Артист прошел военно-врачебную экспертизу до отъезда в Ереван, и пока врачи думали над диагнозом, певец эмигрировал.