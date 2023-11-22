«Я смотрел YouTube»: Шарлот объяснил решение сжечь паспорт РФ Шарлот связал решение сжечь паспорт РФ с интересом к оппозиционерам на YouTube

Фото: Социальные сети

Певец Шарлот

Блогер и начинающий певец Эдуард Шарлот, вернувшийся из Армении в Россию, в интервью SHOT признал, что был неправ, когда решил показательно сжечь свой российский паспорт. Артист объяснил, что повелся на контент оппозиционных блогеров на YouTube.

Я был неправ. Поддался на добровольной основе [контенту на YouTube] как тогда еще несовершеннолетний человек — мне было лет 16-17, когда я смотрел YouTube. Различные блогеры создали экосистему, из которой потом вытекали другие аккаунты и тянули за собой контекст оппозиции, — сказал певец.

Шарлот пояснил, что «погряз» в оппозиционном контенте вместе со своими друзьями, которые, по его признаниям, ходили на митинги политика Алексея Навального. Артист также добавил, что сам, бывало, «поглядывал туда».

Решение сжечь российский паспорт певец назвал «серьезным» и «тупым» поступком, который ему «ничего не дал». При этом Шарлот подчеркнул, что не жалеет о своем возвращении в Россию, а лишь гордится им.

Шарлот также признался, что очень любит артиста SHAMAN и с удовольствием запишет с ним совместный трек. Он поделился, что хочет переродиться и смыть с себя позор.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Шарлота на 13 суток за мелкое хулиганство. Певца задержали минувшей ночью в аэропорту Пулково, когда он вернулся из-за границы. Ему вменили несколько административных правонарушений, в частности по статьям об умышленной порче паспорта и дискредитации армии. Свою вину он полностью признал.