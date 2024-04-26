Суд озвучил приговор «крабовому королю» Кану за убийство по найму «Крабового короля» Кана заочно приговорили к 17 годам за убийство по найму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приморский краевой суд заочно приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в международном розыске.

По версии следствия, Кан заказал жителю Владивостока убийство бизнесмена в 2010 году. Под видом деловых переговоров мужчину пригласили к ресторану, там киллер его застрелил. Кан же после этого скрылся за границей.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок один год. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить исправительную колонию строгого режима. Объявить Кана Олега Кымхаковича в розыск, осуществление которого поручить УМВД России по Приморскому краю, — сообщили на оглашении приговора.

Ранее адвокаты, представляющие интересы «крабового короля», заявили во время судебного заседания о смерти бизнесмена. В связи с этим они предположили, что можно закрыть заведенное Генпрокуратурой дело. Обвинение в свою очередь усомнилось в правдивости данной информации.

По словам защиты, информация о смерти бизнесмена есть на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Согласно указанным там данным, Олег Кан, родившийся 16 апреля 1967 года, умер 14 февраля 2023 года. В связи с этим, настаивают представители бизнесмена, должен быть прекращен иск на 358,7 млрд руб., который подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе и Кану.