Александр Чеков

Стрелявшего в МФЦ москвича признали нуждающимся в принудительном лечении СК РФ: экспертиза признала убившего двух человек в МФЦ москвича нуждающимся в принудительном лечении

10 ноября 2022 в 16:11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МФЦ «Рязанский», где в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека