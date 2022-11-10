В Москве завершили расследование стрельбы в МФЦ в декабре 2021 года, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, передает РИА Новости. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что обвиняемый признан психически нездоровым и нуждается в лечении.
В ходе расследования проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства, — сказала Иванова.
Отмечается, что дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера. В дальнейшем материалы уйдут на рассмотрение в суд.
Стрельба в МФЦ произошла 7 декабря. Огонь по персоналу и посетителям центра открыл бывший офицер CВР Сергей Глазов. В результате погибли сотрудник и охранник MФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. В феврале его признали невменяемым.
Ранее сообщалось, что Глазов признал вину в убийстве людей в МФЦ и незаконном владении оружием. Он также рассказал, что пенсию после увольнения из СВР не получал, поскольку стаж его службы составлял менее 20 лет. По словам мужчины, он не работал и жил на сбережения. При задержании у него изъяли крупную сумму денег в рублях, долларах и евро.