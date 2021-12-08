Задержанный за стрельбу в МФЦ Москвы признал вину

Задержанный за стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов признал свою вину в убийстве людей. Кроме того, он признался, что владел оружием незаконно, а в сам центр пришёл именно за паспортом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ОНК.

По его словам, он ранее служил в СВР, но был уволен в 2009 году в звании подполковника. При этом пенсии он, по его словам, не получал, так как имел стаж службы менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения, — рассказали в комиссии.

По словам задержанного, в день инцидента он пришёл в МФЦ, чтобы получить документ. Тем не менее ему отказали в выдаче и потребовали надеть медицинскую маску. Мужчина отказался это сделать. В итоге завязался конфликт, переросший в стрельбу.

Стрельба в столичном МФЦ произошла накануне вечером. Глазов открыл огонь после просьбы сотрудников учреждения надеть маску. В результате погибли администратор и охранник МФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. Обезвредил стрелявшего сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, стрелок, предположительно, был не в себе во время нападения. В ходе допроса после задержания он говорил о пандемии и всемирном заговоре. Глазов является подполковником СВР в запасе. Ранее судим он не был. Нападение мужчина спланировал заранее.