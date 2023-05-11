Стрелку из новокузнецкого суда вынесен суровый приговор Устроившего стрельбу в суде Новокузнецка приговорили к пожизненному заключению

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Кемеровской области Артем Пакалов, застреливший пристава в здании мирового суда Новокузнецка, приговорен областным судом к пожизненному тюремному сроку, сообщает «360». Инцидент произошел в январе 2020 года. 45-летний мужчина также ранил свидетельницу по своему делу.

Как сообщает издание, житель села Куртуково Артем Пакалов много лет судился с семьей соседей из-за того, что один из них сбил его на своей машине. В ответ Пакалов разбил стекло автомобиля. Тогда отец молодого водителя экскаватором снес гараж и ворота дома Пакалова.

Мужчина проходил по делу как потерпевший, но в один из дней заседания пришел в суд с ружьем. Судебный пристав попытался остановить Пакалова, однако тот выстрелил сотруднику ведомства в живот и прошел в здание. В одном из кабинетов он ранил женщину, проходившую свидетельницей по его делу. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии, они же вызвали скорую. Раненый пристав скончался по дороге в больницу, пострадавшую женщину прооперировали.

Ранее на северо-западе Москвы задержали москвича, устроившего стрельбу в отделении банка. По словам мужчины, открыть огонь его убедили злоумышленники, которые по телефону заявили, что банк распространяет персональные данные. В результате инцидента никто не пострадал.