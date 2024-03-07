«Страшно за детей»: жительница Урала о хозяине напавшего на самоеда питбуля Жительница Сухого Лога призналась, что боится за детей из-за соседа с питбулем

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Жительница Сухого Лога, где ранее мужчина натравил питбуля на другую собаку, в беседе с NEWS.ru призналась, что боится за своего ребенка. По ее словам, полиция не предпринимает никаких действий, поэтому владелец агрессивного пса «чувствует безнаказанность и вседозволенность».

Когда я разместила запись о случившемся [в январе 2023-го], многие откликнулись и рассказывали свои истории. Там не только случаи с собакой, но и травля собаки просто на человека. Безнаказанность и вседозволенность развязывают ему руки, в городе ни администрация, ни полиция никаких действий не предпринимают. Мы живем с ним в соседних дворах, страшно ребенка одного отпускать гулять, неизвестно что взбредет ему в голову, — поделилась она.

По словам женщины, всем, кто обращается с подобными заявлениями в полицию, сообщают, что состав преступления отсутствует. Она добавила, что местные власти отреагируют только, когда питбуль кого-то «загрызет насмерть».

Ранее в Сети появились кадры, как мужчина натравливает бойцовского пса на собаку-самоеда, с которой в этот момент гуляет женщина. Хозяин пострадавшего питомца намерен обратиться в суд из-за случившегося. Хозяин питбуля же заявил, что он не раскаивается в своем поступке, так как он совершил его, пытаясь выбить долг.