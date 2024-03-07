Уралец раскрыл детали нападения питбуля на его самоеда Хозяин пострадавшего в Сухом Логе самоеда намерен обратиться в суд

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Хозяин пострадавшего от нападения питбуля в Сухом Логе самоеда Дмитрий Умпелев рассказал NEWS.ru, что намерен подать в суд на его владельца. Ранее в Сети появились кадры, как мужчина натравливает бойцовского пса на собаку Дмитрия, с которой в этот момент гуляла его супруга. По словам уральца, между мужчинами существует давний конфликт, однако ни собака, ни жена здесь ни при чем, говорит он.

Умпелев отмечает, что с хозяином питбуля они раньше дружили. Конфликт, по его словам, произошел в 2022 году из-за «пустякового спора». После были судебные разбирательства, однако ситуация осталось напряженной.

Мы, в принципе, нормально общались, даже дружили. Потом произошло какое-то недопонимание, глупый, пустяковый спор. Почему-то он обратил на него внимание и решил монетизировать. В мае прошлого года был даже суд, ему дали полгода условно, у нас был конфликт уже. Прошел месяц...видимо, на месяц его хватило спокойной жизни...Ему пришлось заплатить все судебные издержки и все начало кипеть. С тех пор все продолжается, — рассказывает он.

Ранее владелец питбуля рассказал порталу E1.RU, что в момент инцидента был пьян. Однако протрезвев, не раскаивается в своем поступке. Он пояснил, что таким образом пытался выбить долг из хозяина самоеда.

Он должен мне 40 тысяч, а я поймать <...> не могу. Он меня видит, и бежит от меня. Собаки сцепились, а мне зачем останавливать, если я знаю, что его хозяин мне должен, — сказал он.

Умпелев называет денежные претензии соседа выдуманными. Для выяснения этого дела также предлагает ему обратиться в суд.

Ранее в Москве пьяные мужчина и женщина с кулаками набросились на полицейских, прибывших по сигналу о нарушении тишины в один из домов на Коктебельской улице. Уточняется, что дебоширы натравили собаку на стражей правопорядка, им пришлось с оружием отбиваться от агрессивного животного.