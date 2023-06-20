Стоявший на учете из-за алкоголизма 10-летний мальчик умер в Перми Омбудсмен в Перми рассказала, что умерший от отравления ребенок страдал алкоголизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причина смерти десятилетнего мальчика в Перми еще не установлена, сообщила aif.ru уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что ребенок скончался после употребления героина. Денисова отметила, что пока вскрытие не проводилось и точных данных о причине смерти нет. Но известно, что мальчик употреблял алкоголь, а родители неоднократно отказывались отдавать сына на реабилитацию в связи с алкоголизмом.

Точная причина смерти будет только после вскрытия. В настоящее время предварительная причина смерти – отравление неустановленными веществами. <...> Родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки, — рассказала Денисова.

По данным SHOT, ребенка госпитализировали из квартиры 16-летней знакомой. Мальчик потерял сознание. В квартире, откуда его увезла скорая, нашли пакетик с белым порошком, который отдали на экспертизу. Также канал сообщает, что ребенок состоял на учете в ПДН из-за мелкого хищения и наблюдался у психиатра.