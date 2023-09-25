Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России активизировались в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, — говорится в заявлении Старовойта.

Недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на территорию региона. В результате налета вражеских дронов был поврежден автомобиль. Всего в небе над Грайворонским городским округом было уничтожено семь БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее заявили, что утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для нападения на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Однако морякам удалось поразить цели с помощью штатного вооружения судна. Украинская армия также использовала беспилотники самолетного типа для совершения террористической атаки по российским объектам на территории Крыма. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 11 дронов противника.