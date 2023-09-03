Стало известно о пострадавшем при мощном пожаре в Петербурге «78.RU»: сотрудник автопарка в Санкт-Петербурге из-за пожара получил ожоги лица

Фото: МЧС России

При пожаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пострадал сотрудник автопарка, сообщает издание «78.RU». По его данным, врачи диагностировали у 43-летнего мужчины ожоги лица и рук.

Издание утверждает, что пострадавший пытался самостоятельно потушить вспыхнувшее пламя, которое позднее разрослось по площади 800 кв. м. Также уточняется, что огонь охватил автосервис, а не нефтебазу, как СМИ писали ранее.

Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать на 800 кв.м. С территории сервиса получилось вывезти несколько автомобилей, часть машин эвакуировать не успели.

Утром 3 сентября жители Северной столицы увидели плотный столб черного дыма в Красногвардейском районе. Сообщалось, что пожар вспыхнул вблизи нефтебазы «Ручьи». По данным МЧС, в охваченном огнем строении хранились газовые балоны и топливо.

Очевидцы опубликовали видеокадры ЧП с разных ракурсов. По словам жителей города, были слышны взрывы. Один из таких моментов попал на камеру смартфона.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.

В июле в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.