В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в районе нефтебазы «Ручьи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар около нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» и публикует видео от очевидцев. Канал со ссылкой на МЧС пишет, что горит ангар площадью 80х10 метров, в нем хранились газовые баллоны и топливо. Во время пожара также прозвучал взрыв.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.

В июле в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.