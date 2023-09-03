Момент взрыва на месте пожара на петербургской нефтебазе попал на видео

Фото: 78.mchs.gov.ru

На нефтебазе в Санкт-Петербурге во время пожара прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на региональное МЧС. По его информации, огонь охватил ангар площадью 80×10 метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

По предварительной информации, в ангаре хранились газовые баллоны и топливо. На опубликованных кадрах видно, как в небо подымается огромный столб черного дыма. Также можно увидеть открытое горение.

По информации канала, пожар произошел в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе.

Ранее сообщалось о пожаре на складе, расположенном на северо-востоке Москвы. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Также стало известно о пожаре в четырехэтажном доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил мансарду площадью 400 «квадратов». Ранг пожара был повышен до второго. К тушению возгорания были привлечены 64 человека личного состава и 15 единиц специальной техники.

Днем ранее в Петербурге загорелось двухэтажное производственное здание. По данным регионального управления МЧС России, огонь охватил хладокомбинат.