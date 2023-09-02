Мансарда площадью 400 «квадратов» загорелась в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мансарда загорелась в четырехэтажном доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале МЧС города. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

2 сентября в 15:16 поступило сообщение о пожаре. <...> В четырехэтажном жилом доме происходило горение мансарды на площади 400 кв. метров. В 16:28 ранг пожара повышен до второго, — говорится в сообщении.

К 17:27 пожар удалось локализовать. По данным ведомства, к тушению возгорания были привлечены 64 человека личного состава и 15 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре в московском Бирюлево. По информации СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что над крышей торгового центра возвышаются несколько столбов дыма.

Также стало известно о пожаре в поселке Металлострой под Санкт-Петербургом. По данным регионального МЧС, загорелось двухэтажное производственное здание. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших или погибших не поступала.