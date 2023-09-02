Пожар в магазине на юге Москвы попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бирюлево загорелся торговый центр, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, сообщение о возгорании поступило около четырех часов вечера. На опубликованных кадрах над крышей здания поднимаются несколько столбов дыма.

По данным столичного МЧС, пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Информация о причинах и обстоятельствах происшествия на данный момент не уточняется.

В поселке Металлострой под Санкт-Петербургом тем временем загорелось двухэтажное производственное здание. Пожару присвоили второй ранг сложности. По информации МЧС, огонь охватил всю площадь постройки.

Также сообщалось о крупном пожаре на заводе в цехе стекловарение в Солнечногорске. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Из здания эвакуировали сотрудников. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в Москве на площади трех вокзалов. Там загорелись складские помещения. Информация о пострадавших не поступала.