На северо-востоке Москвы загорелся склад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На крупном складе на северо-востоке Москвы произошел пожар, сообщили ТАСС в экстренных службах. Огонь распространился на площади 100 «квадратов».

По адресу: Савеловская линия, 17, происходит открытое горение одноэтажного склада на площади 100 кв. м. Площадь строения — 15 тыс. кв. м, — сообщили в службах.

Ранг возгорания не уточняется. При этом существует угроза распространения огня.

Ранее в поселке Металлострой под Санкт-Петербургом загорелось двухэтажное производственное здание, сообщает региональное отделение МЧС России. По данным ведомства, пожару присвоен второй ранг сложности, сведений о пострадавших нет. МЧС отметило, что в тушении приняли участие 81 человек личного состава, привлечена 21 единица техники.

Также ночью крупный пожар разгорелся на заводе в цехе стекловарения в подмосковном Солнечногорске, сообщили пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. В настоящее время огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания всех сотрудников. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.