Выросло число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 130

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 130, один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По данным агентства, 109 человек, в том числе 10 детей, получают помощь амбулаторно, 21 пострадавшему потребовалась госпитализация.

По последним данным, пострадало 130 человек, один погиб. 109 человек, из которых 10 детей, получают помощь амбулаторно, 21 человек госпитализирован, — сказал собеседник агентства.

ДТП с двумя трамваями произошло 6 июне на Логовом шоссе в Кемерове. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза. Он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай.

Судя по опубликованным в Сети видео, из потерявшего управление состава выпали люди. Как рассказала водитель трамвая 23-летняя Александра М., она попыталась обесточить состав, но он продолжил движение и набрал скорость.

Машинистку при столкновении зажало в кабине. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что девушку нужно наградить.

СК изначально возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позднее стало известно, что дело будут расследовать по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).