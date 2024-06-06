Второе дело возбудили после смертельного ДТП с трамваями в Кемерово

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Второе уголовное дело возбудили после аварии с трамваями в Кемерово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, дело будут расследовать по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. В результате сегодняшней аварии пострадали более 100 человек, погиб мужчина.

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

ДТП с двумя трамваями произошло на Логовом шоссе. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза. Он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай.

Судя по опубликованным в Сети видео, из потерявшего управление состава выпали люди. СК изначально возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как рассказала водитель трамвая 23-летняя Александра М., она попыталась обесточить состав, но он продолжил движение и набрал скорость. Девушку при столкновении зажало в кабине. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что машинистку нужно наградить.

Износ кемеровских трамваев составляет 80–90%, заявил глава города Дмитрий Анисимов. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет. В 2022 году он обещал, что к концу 2027-го трамвайный парк обновят целиком. При этом о почти 100-процентном износе электротранспорта сообщал еще в 2021 году бывший мэр Илья Середюк.