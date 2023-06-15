Сальдо сообщил о новой жертве ЧП под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС Сальдо: число погибших при паводке в Херсонской области возросло до 18

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Число погибших при паводке в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и дамбы Каховского водохранилища возросло до 18, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он также рассказал, что всего в результате ЧП были госпитализированы 93 жителя области.

В Херсонской области успешно продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением киевским режимом Каховской ГЭС и последовавшим наводнением в низовьях Днепра. <...> В лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. <...> К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек, — написал Сальдо.

По его словам, всего с момента подрыва Каховской ГЭС из Херсонской области были эвакуированы более 7,5 тысячи человек, включая 461 ребенка и 146 маломобильных граждан. 627 жителей региона были вакцинированы во избежание возможных заражений, добавил врио губернатора региона.

Также Сальдо заявил, что из прибрежных населенных пунктов Херсонской области продолжает уходить вода. Наибольший уровень, по его словам, сохраняется в Новой Каховке — там вода держится на высоте пять метров. В Алешках уровень воды снизился до 0,1 метра, в Голой Пристани — до 0,25 метра.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

9 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывал Россию «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». По словам дипломата, Брюссель получает данные о том, что Россия мешает действиям по спасению гражданских лиц в Херсонской области.