Стало известно, когда и где Украина ждет наступления России The Telegraph: Украина ждет начала наступления ВС РФ под Харьковом 15 января

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина готовится к наступлению войск России под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на анонимные местные чиновники. Киев прогнозирует, что оно начнется 15 января и уже сейчас ВС РФ усиливают обстрелы украинских позиций и объектов ВСУ вблизи города и окрестных населенных пунктов.

Это рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, — сообщает газета.

Ране заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.

Матвийчук отмечал, что для взятия Киева под контроль российской армии потребуется около 500 тысяч солдат. Он заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район столицы 150 тысяч бойцов, которые задействованы в возведении защитных сооружений на случай наступления российской стороны.