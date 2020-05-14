Стало известно, как откроется туристический сезон в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/6177ff76-95f7-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристическая индустрия Краснодарского края будет входить в туристический сезон в несколько этапов. Об этом рассказали журналистам руководители туристических фирм.

Генеральный директор компании «Планета Сочи» Эллина Акиншина заявила, что пока нельзя говорить о полноценном функционировании санаториев. Они будут загружены на 30–40%, поскольку их работа ограничена Роспотребнадзором.

Большая часть туристов планирует приехать на отдых после полного открытия курортов. Лишь некоторые из отдыхающих намерены находиться на курортах в ближайшее время, заявила генеральный директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова. Она отметила, что сейчас туристы активнее всего бронируют поездки на осень.

Туристические фирмы не знают, как действовать в сложившейся ситуации. Они ждут предписания от властей, объяснил директор компании «Росюгкурорт» Валерий Сычёв.

Буквально выполнить все предписания Роспотребнадзора довольно сложно, поэтому никто не суетится, — отметил предприниматель.

Он уверен, что объекты размещения должны быть очень аккуратны с ценами. Из-за слишком большого повышения стоимости они могут оказаться в проигрыше. Сычёв считает, что нужно установить «осенние» цены на летний сезон, сообщает ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA news.

NEWS.ru писал, что курорты в Краснодарском крае будут открыты с 1 июня 2020 года. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.