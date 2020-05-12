Курорты в Краснодарском крае откроют 1 июня 2020 года

https://static.news.ru/photo/9717dd08-9468-11ea-9c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением. Он сообщил о планах открыть курорты в регионе с 1 июня 2020 года.

Санаториев в Краснодарском крае достаточно много. Я думаю, что около 300. Они могут принять до 1 млн туристов. Это неплохой, мне кажется, первый шаг, который позволит, с одной стороны, обеспечить баланс эпидемиологический, все-таки если есть лицензия, значит, в санатории работают врачи, которые позволят туристам отдохнуть безопасно. Мы продавали и будем продавать путевки в санатории. Сейчас, естественно, у нас техническая пауза, продано на весь год, вплоть до октября, какое-то количество путевок в санатории, — цитирует Кондратьева «Коммерсант».

Она также напомнил об ограничениях, которые действуют в сегменте организованного бизнеса с 28 марта по 31 мая. По мнению политика, зарубежные направления откроются гораздо позже.

Мы просим поэтапно открывать, начиная с 1 июня, регионы, где порог заболеваемости минимален, чтобы начать восстановление уже туристических поездок, — добавил губернатор.

Ранее NEWS.ru писал, что представители туриндустрии попросили у властей разрешить турпоездки между регионами с 1 июня.