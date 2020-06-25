Стало известно, как и когда москвичи могут получить призы за голосование

https://static.news.ru/photo/232a1114-b75d-11ea-b64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/GlobalLookPress

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что программа потребительского спроса «Миллион призов» стартовала. Он рассказал, когда москвичи могут в ней поучаствовать и как можно получить призы после голосования по поправкам к Конституции РФ.

Это была инициатива самих предпринимателей. Они понимают, насколько важно запустить экономический механизм, чтобы как можно больше потребителей товаров и услуг пришло к ним и они смогли начать активно работать. Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю, — привели слова Владимира Платонова на портале KP.RU.

Сертификаты на получение призов будут выдавать в дни общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года. Уникальный код на получение сертификата жителям Москвы будут выдавать после того, как они проголосуют по поправкам к Конституции РФ. Отмечается, что участвовать могут все москвичи, которые проголосовали.

Если москвич голосовал в электронном виде на портале 2020og.ru, то ему автоматически придёт уникальный номер на телефон, который указан в личном кабинете. В случае очного голосования на избирательном участке жителю Москвы нужно будет после голосования получить код и отправить его сообщением на номер 7377.

Победителям отправляют сообщение о выигрыше на телефон с номера 7377. Также результаты и количество победителей объявляют на сайтах ag-vmeste.ru, mos.ru и mostpp.ru каждый день в 08:30. Уточняется, что победители определяются случайным образом каждый день с 25 июня по 1 июля в 22:00, а также 2 июля в 14:00.

Чтобы получить призы, победителю нужно указать выигрышный код на сайте программы «Миллион призов». После этого он получит призовые баллы, которые сможет потратить на призы. Баллы можно менять на поощрения с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

Президент МТПП отметил, что к программе присоединились более 80 компаний. Сертификаты можно будет потратить в крупных магазинах, аптеках, ресторанах, кафе, а также приобрести на них билеты в музеи, театры, кино и пополнить карту «Тройка». Среди многочисленных партнёров программы такие крупные сети, как «Тануки», «Виктория», «Шоколадница», «Комус», «Дикси», «Детский мир», «Азбука вкуса», Sokolov, «Кафе Пушкин» и многие другие.

Как писал NEWS.ru ранее, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что общая сумма всех сертификатов составит 10 млрд рублей. По его словам, аналогичные акции действуют во многих странах и направлены на восстановление сферы услуг и торговли после пандемии. Он подчеркнул, что получить сертификаты смогут только те москвичи, которые участвовали в голосовании по поправкам к Конституции РФ.