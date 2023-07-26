Стали известны подробности убийства 16-летней девушки в Дивногорске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьница в Дивногорске перед убийством была ограблена и изнасилована, сообщается в Telegram-канале главка СКР по Красноярскому краю. В отношении подозреваемого в убийстве школьницы возбуждены еще два уголовных дела по статьям о разбое и насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, злоумышленник силой завел школьницу в лесополосу, отобрал у нее телефон, деньги и другое имущество, после чего надругался над ней, а затем убил.

В ведомстве добавили, что сбор доказательств продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Девушка пропала без вести 22 июля 2023 года. Известно, что она направлялась на прогулку с подругой на улицу Набережная, с которой так и не вернулась. Ее тело со следами насильственной смерти было найдено волонтерами спустя два дня в лесополосе.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве – 34-летний местный житель. Ранее он был дважды судим и отбывал наказания за убийство и изнасилование. Из мест заключения он освободился 14 июля В совершении преступления он сознался.