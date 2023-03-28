Стали известны подробности смерти трех курсантов в Ленобласти «Фонтанка»: курсанты ВАС им. Буденного перед смертью могли употребить наркотики

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

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Трое погибших курсантов Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного в городе Сертолово Ленинградской области могли употребить наркотики, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник. По его словам, молодые люди перед смертью ходили в увольнение.

По данным издания, наличие в их крови запрещенных веществ установит экспертиза.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что курсанты умерли после приступа эпилепсии: у них пошла пена изо рта и начались судороги. Как пишет «Осторожно, новости», среди курсантов были уроженцы Нальчика и Владивостока.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию не подтвердили.

До этого Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Ставрополе покончил с собой Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий. По информации канала, тело военного было найдено в его собственной квартире, хотя украинские СМИ утверждали, что мужчина был убит в зоне СВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.