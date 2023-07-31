Стали известны подробности массового отравления в детском лагере на Алтае Мать отравившегося ребенка в лагере на Алтае рассказала о жалобах на учреждение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с соблюдением санитарных мер в лагере «Горный орленок» были и раньше, рассказала NEWS.ru мать отравившегося ребенка в Мирослава Стенникова. Такой вывод она сделала, прочитав отзывы об учреждении в Сети и посмотрев на фотографии, которые ей присылала дочь во время отдыха.

Как только у ребенка начались проблемы, начала читать отзывы, оказывается, проблемы были и раньше. Но мой ребенок был здесь впервые, поэтому лично сказать не могу. Дочь жаловалась на питание, по фото явная антисанитария в номерах, — сказала Стенникова.

Она добавила, что сегодня, 31 июля, группа вернулась домой. По словам Стенниковой, ее ребенок в удовлетворительном состоянии, но у нее немного болит желудок. У девочки была рвота, тошнота и температура. С 25 числа, как рассказала женщина, начали поступать единичные жалобы, а на 28–29 июля пришелся пик заболевания.

Спасибо вожатым и тренеру, именно они выхаживали детей. Сегодня из лагеря выехали последние дети, но они продолжают готовиться к следующему заезду. Я с девушкой одной переписывалась, они на следующей неделе едут туда. Администратор лагеря говорит, что все отлично у них, — рассказала мать воспитанницы.

Деятельность лагеря «Горный орленок» была приостановлена Роспотребнадзором 30 июля после случая массового отравления детей неустановленной кишечной инфекцией. В ходе проверки в лагере также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в «Горном орленке» отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Позднее выяснилось, что отравление детей в лагере «Горный орленок», расположенном в Республике Алтай, может быть связано с кишечным иерсиниозом.