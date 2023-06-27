Суд вынес приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» Экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Александр Мамонтов

Суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размер 900 тысяч рублей экс-главу ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в «Зимней вишне», передает корреспондент ТАСС из зала суда. Бывший начальник инспекции по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев получил 8,5 лет колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 120 тысяч рублей.

Назначить наказание <...> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей, — сообщил судья.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, в результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. В 2021 году суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре, они получили сроки от пяти до 14 лет.

В апреле 2023 года прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова к 14 годам колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Представитель гособвинения также запросил 10 лет лишения свободы для бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григория Терентьева. Оба экс-чиновника проходят обвиняемыми по уголовному делу о халатности. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не организовали проверку пожарной безопасности в ТРЦ.