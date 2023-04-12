Экс-главе МЧС Кузбасса запросили 14 лет тюрьмы по делу «Зимней вишни»

Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова к 14 годам колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает ТАСС. Представитель гособвинения также запросил 10 лет лишения свободы для бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григория Терентьева. Оба экс-чиновника проходят обвиняемыми по уголовному делу о халатности. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не организовали проверку пожарной безопасности в ТРЦ.

Признать Мамонтова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 900 тысяч рублей, — сказал прокурор в зале суда.

Терентьева попросили приговорить к 10 годам со штрафом в 120 тысяч рублей. Как пишет NSG42.ru, прокурор также предложил лишить Мамонтова звания генерала и награды «За заслуги перед Отечеством», а Терентьева — звания подполковника. Кроме того, он затребовал наложить арест на имущество фигурантов, включая банковские счета и машину экс-главы регионального МЧС.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, в результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. В 2021 году суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре, они получили сроки от пяти до 14 лет.