Сроки начала спада пандемии назвали в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c3bb89be-932c-11ea-8c2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом. До конца мая в регионе ежесуточное число прироста заражённых будет оставаться примерно одинаковым.

Сдерживать бурный рост заболеваемости COVID-19 удаётся, благодаря режиму самоизоляции. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш. Она добавила, что и в июне всё резко не прекратится.

Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону, — отметила Труш в интервью РИА Новости.

По её мнению, в этом случае возможна вторая волна распространения инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России снизились темпы роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Там отметили, что всего с 4 по 10 мая в стране выявили 75 001 заболевшего. Прирост за неделю составил примерно 56%. За предыдущие семь день этот показатель вырос на 66,4%.