Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Норильске

https://static.news.ru/photo/c075b1ce-b976-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго сообщило о том, что специалистам удалось восстановить электроснабжение в Норильске. Оно было нарушено после возгорания на подстанции.

В 19:06, после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19:27 всем потребителям подано напряжение, — цитирует сообщение RT.

Сегодня, 28 июня 2020 года, в главной понизительной подстанции АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» загорелась кровля, в связи с чем подстанцию пришлось обесточить. Это привело к тому, что часть города осталась без электричества. Пожар был оперативно ликвидирован, однако оборудованию потребовалась просушка. В результате происшествия никто не пострадал.

NEWS.ru писал ранее, что грозовой фронт в Тульской области нарушил электроснабжение в десяти населённых пунктах региона.