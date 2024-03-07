Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел в Красноярск

Фото: МЧС России/ТАСС

Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел из Кызыла в Красноярск, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что решение транспортировать пострадавших в больницы Красноярска принял консилиум врачей.

Во время перелета пострадавших на пожаре на ТЭЦ сопровождают медицинские сотрудники Отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, — уточнили в ведомстве.

Ранее более 20 человек пострадали в результате пожара и взрыва на котельной ТЭЦ города Шагонар в Республике Тыва. Местное правительство ввело в регионе режим ЧС. Во многих домах пропало отопление. Судя по метеосводкам, утром 6 марта в населенном пункте столбики термометров опускались ниже 20 градусов, местная администрация организует для жителей пункты временного размещения. Уточнялось, что ТЭЦ, на которой произошел взрыв, еще в 2015 году признали выработавшей свой ресурс.

Глава Тувы Владислав Ховалыга ввел в республике режим ЧС регионального значения. Он рассказал, что авария, согласно предварительным данным, произошла в отсеке теплоподачи, который расположен поодаль от котельной. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. В республике продолжаются мероприятия по эвакуации пострадавших в Кызыл.

Также Telegram-канал SHOT опубликовал видео момента взрыва на Шагонарской ТЭЦ. На кадрах видно, что огонь охватил огромную площадь.