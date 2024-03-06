Появилось видео взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Фото: k.com/ulug_khem17

Telegram-канал SHOT опубликовал видео момента взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. На кадрах видно, что огонь охватил огромную площадь. На данный момент известно о 23 пострадавших.

Ранее в Сети появились видеокадры с места взрыва и пожара на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. По словам главы Тувы Владислава Ховалыги, на смену в день ЧП заступил 21 человек. Состояние шести пострадавших критическое.

О взрыве на ТЭЦ стало известно в ночь на 6 марта. Власти региона сообщили о создании штаба, в который войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, регионального Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, службы ГО и ЧС.

Ховалыг ввел республике режим ЧС регионального значения. Он уточнил, что авария, согласно предварительным данным, произошла в отсеке теплоподачи. Он расположен поодаль от котельной.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. В республике продолжаются мероприятия по эвакуации пострадавших в Кызыл.