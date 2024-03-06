Появилось видео с места взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Фото: t.me/khovalyg_live

В Сети появились видеокадры с места взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. В результате происшествия пострадали не менее 18 человек, все они госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. По словам глава Тувы Владислава Ховалыги, на смену в день ЧП заступил 21 человек. Состояние троих человек глава региона оценил, как «ближе к удовлетворительному».

На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. Шестеро — в состоянии средней тяжести, — написал он в своем Telegram-канале.

Сообщение о происшествии на ТЭЦ поступило в 08:49 по местному времени. В 09:00 в Шагонар выехал министр топлива и энергетики Эдуард Куулар и министр здравоохранения Анатолий Югай. МЧС республики сообщало о пожаре и сильном задымлении на ТЭЦ. Был создан оперативный штаб.

Ранее крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.