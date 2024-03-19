Спасатели эвакуировали туристов, на которых сошла лавина на Камчатке МЧС: вертолет Ми-8 эвакуировал туристов после схода лавины на Камчатке

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал туристов после схода лавины в районе перевала Красноармейского на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства. Людей доставили в город Елизово, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас спасатели решают вопрос о транспортировке тел двух погибших.

Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в Елизово Камчатского края. Медпомощь никому не потребовалась. <...> Решается вопрос о транспортировке тел двух погибших, — говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции участвовало 40 специалистов и 14 единиц техники.

Группу из 11 человек накрыло лавиной после ночевки в районе перевала Красноармейский 18 марта. Выбраться смогли девять туристов, 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина погибли.

Сообщалось, что попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам на лыжах. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина. Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину.

В МЧС уже предупреждали, что в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега. Это можно сделать, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.