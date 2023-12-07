Сотрудник пиццерии в Тихвине избил коллегу-девушку и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник пиццерии в Тихвине в Ленинградской области избил коллегу-девушку прямо на рабочем месте. При этом вокруг были люди, и все снимала камера видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Отмечается, что в этот день в заведении была плотная посадка, а работники едва справлялись с задачами. В какой-то момент у парня сдали нервы. По словам управляющей, дебошира уволили после случившегося. По данным канала, пострадавшая осталась дорабатывать смену. Позже она написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник попал в больницу с ножевым ранением после нападения на улице в Санкт-Петербурге. Лежащего на земле мальчика вечером 1 декабря заметила жительница Санкт-Петербурга и позвонила по номеру 112. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские установили, что на ребенка напал 62-летний злоумышленник, который приехал в Россию из Таджикистана. На миграционный учет он не встал. Ранее он был судим по статье о незаконном приобретении, передаче или ношении оружия. Правоохранители объявили его в розыск.

До этого пьяный житель Белово (Кемеровская область) с разбитым носом устроил драку с кондуктором и другим пассажиром. Мужчина торопился и потребовал отправиться в путь немедленно. После того как ему объяснили, что транспорт поедет согласно расписанию, мужчина стал бить руками и ногами автобусы. В итоге он разбил двери, помял кузов и набросился с кулаками на кондуктора и одного из пассажиров. Успокоить дебошира смогла только полиция.